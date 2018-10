Il momentaneo vantaggio della Sampdoria è il 130esimo gol in Serie A di Fabio Quagliarella: è il giocatore in attività con più reti

Nella sfida tra Milan e Sampdoria, i blucerchiati son passati in vantaggio al 21’ del primo tempo grazie ad un gran gol di Fabio Quagliarella. L’attaccante, servito magnificamente da Saponara, si è infilato nella difesa avversaria e ha segnato il gol del momentaneo 2-1 della Sampdoria.

Con questo gol, Fabio Quagliarella raggiunge quota 130 reti in Serie A e vola al 39° posto fra i marcatori di tutti i tempo in Serie A. Con questa rete, il 35enne della Samp ha staccato in classifica Roberto Bettega e ha raggiunto Ezio Pascutti e Francesco Graziani. Quagliarella è attualmente il calciatore in attività con più reti all’attivo.