Sampdoria, quanto hanno inciso Keita, Silva e Candreva? I numeri

Sampdoria, quanto hanno inciso finora i nuovi acquisti: tutti i numeri di Keita, Silva e Candreva. I centrocampisti meglio dell’attaccate

La Sampdoria aspetta di incontrare il Torino nella partita valida per la nona giornata di Serie A. La squadra di Claudio Ranieri è a dieci punti in classifica, in coabitazione con Benevento e Cagliari. Fondamentale per non perdere terreno rispetto alle avversarie trovare il risultato contro i granata. Il bilancio dei nuovi acquisti è chiaro. Per il momento l’unico calciatore ad aver inciso in maniera determinante sulla Sampdoria è Antonio Candreva.

L’esterno ha disputato sei partite in Serie A e uno scampolo di gara in Coppa Italia, ha messo a segno due assist e sommato 394 minuti in campionato. Adrien Silva ha disputato quattro partite in Serie A, due in Coppa Italia, non ha trovato il gol e non ha servito alcun assist, sommando 135 minuti. La Sampdoria deve ancora godersi Keita Balde che dal suo arrivo è riuscito a giocare solo in tre partite in Serie A, una in Coppa Italia, sommando 59 minuti in campionato con un solo assist nel suo ruolino di marcia.