Sampdoria, Rincon: «Ci dispiace, volevamo dare una gioia ai tifosi»

Le parole di Tomas Rincon, centrocampista della Sampdoria, dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Salernitana

Tomas Rincon, centrocampista della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro la Salernitana. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.

PAREGGIO – «Ci dispiace perché volevamo dare una gioia a questa gente che ci ha sostenuto in questo anno difficile. Dispiace di non riuscire a vincere, ma abbiamo fatto una partita di lotta limitando una squadra forte. Abbiamo avuto un paio di occasioni che non siamo riusciti a sfruttare, abbiamo avuto maggiore dominio, ma ci manca lucidità davanti. Ci serve l’episodio per sbloccarci, ci dispiace non aver trovare il risultato».

PROSSIME PARTITE – «È difficile. Bisogna trovare le forze dentro se stessi con il lavoro quotidiano, fino anche c’è la matematica dobbiamo continuare a lottare. Dispiace che non riescano ad arrivare i tre punti. Dobbiamo crederci per noi, le famiglie, i tifosi e per la maglia prestigiosa. Dobbiamo crederci fino all’ultimo».

