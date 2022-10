Sampdoria, mini ritiro durante la sosta per i Mondiali: le idee

La Sampdoria sta studiando diverse soluzioni per il mini ritiro da fare durante la sosta per i Mondiali

I blucerchiati potrebbero andare in Turchia, sede favorita per questo ritiro, anche se negli ultimi giorni anche la Spagna è tra le idee della società. La Sampdoria vuole lavorare sodo anche durante la sosta per tenere il gruppo unito e far lavorare Stankovic al meglio.