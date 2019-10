Sampdoria Roma: il 442 di Ranieri ingabbia Fonseca

Ranieri ha disegnato la sua Sampdoria con un 442 prudente e compatto. La Roma non ha trovato spazi tra le linee

Nell’esordio della Sampdoria di Ranieri si sono viste le solite caratteristiche delle sue squadre. Il tecnico testaccino ha per prima cosa sistemato la fase difensiva, i blucerchiati si sono schierati con un 442 prudente e compatto che ha ben coperto gli spazi.

La Roma non ha quasi mai trovato spazi per andare in verticale, come si vede nella slide sopra. Il possesso è stato spesso sterile e orizzontale, senza grossi pericoli per la porta di Audero.