Sampdoria, Sensi non fa dormire Giampaolo: cambio di ruolo in vista

Giampaolo riflette sul centrocampo della Sampdoria in vista del Venezia: avanza l’idea di mettere Sensi in una nuova posizione

Marco Giampaolo sta pensando e nei prossimi tre giorni potrà fare diverse prove a centrocampo in vista del match contro il Venezia. È Stefano Sensi che toglie il sonno, metaforicamente, al tecnico della Sampdoria. Dove farlo giocare? L’idea che sta prendendo campo è quella di arretrarlo nella posizione di play.

Il Secolo XIX, sottolinea però i problemi che questa scelta potrebbe comportare. Il primo è che la Sampdoria con il 4-3-1-2 perde pericolosità in attacco, problema superabile schierando anche Abdelhamid Sabiri dal primo minuto di gioco in funzione di trequartista. Con entrambi in campo però si riducono drasticamente il numero di cambi a disposizione del tecnico, secondo problema.