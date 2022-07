Sampdoria, smentite le voci di un ritorno in blucerchiato di Torreira

Un vero sogno per la Sampdoria sarebbe il ritorno di Torreira, ma le voci di mercato sono state subito smentite

È vero, Lucas Torreira è sul mercato. Così come è altrettanto vero che la Sampdoria di oggi non può permettersi nemmeno di pensare all’ex centrocampista blucerchiato come un possibile (e futuro) obiettivo di mercato. Sebbene, come riporta La Repubblica, Antonio Romei sogni da tempo di riprendere l’uruguaiano e siano ottimi i rapporti con l’agente, l’operazione resta impraticabile.

Nessun miracolo in questo momento può risolvere tutti i problemi che la Sampdoria dovrebbe superare per arrivare a Torreira. È vero, il centrocampista è in rotta di collisione con l’Arsenal, è in scadenza di contratto. È altrettanto vero però che ha un ingaggio fuori portata (2.7 milioni di euro), l’Arsenal non ha intenzione di cederlo con formule diverse dal titolo definitivo e per una cifra pari a 15 milioni di euro. Se questo non bastasse a spegnere qualsiasi speranza, ci sono diverse le squadre, Juventus e Roma tra tutte, che lo vorrebbero.