Sampdoria, striscione di supporto degli ultrà in vista del derby – FOTO

Gli ultrà della Sampdoria hanno dimostrato vicinanza alla squadra, attesa dal derby con il Genoa, nonostante i pessimi risultati recenti

Nonostante il doppio 4-1 subito prima dal Torino e poi dalla Roma, c’è ancora fiducia nella Sampdoria di Giampaolo. Un momento non facile per i blucerchiati, che alla ripresa del campionato affronteranno il Genoa nel derby della Lanterna. Una partita molto attesa nel capoluogo ligure, che quasi vale una stagione. Sarà il match giusto per rialzare la testa dopo le batoste subite e riavvicinarsi all’Europa. Per dimostrare la vicinanza al club in questo momento, gli ultrà blucerchiati hanno affisso al centro sportivo di Bogliasco uno striscione di incoraggiamento e fiducia. «Seppelliamo le chiacchiere degli altri con l’urlo della Sud. Forza ragazzi siamo con voi», il messaggio dei tifosi. Il derby si avvicina, e la vicinanza dei propri supporters non potrà che fare bene ai calciatori di Giampaolo.