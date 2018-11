Genoa-Napoli, Giampaolo manda una “spia” al Ferraris

In vista del derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria del 25 novembre, Giampaolo ha mandato il suo collaboratore ad osservre Genoa-Napoli

Due gare difficili per le genovesi questo weekend, contro Napoli e Roma, ma la testa è già a dopo la sosta. Genoa e Sampdoria si affronteranno infatti nel Derby della Lanterna, il 25 novembre, al rientro dalla pausa nazionali. Una sfida sentitissima per la città, una rivalità sempre corretta ma molto accesa. Piatek e chissà, Juric se sarà ancora sulla panchina rossoblu, affronteranno i blucerchiati di Giampaolo. A sottolineare l’importanza del match, a due settimane di distanza, la presenza di Fabio Micarelli al Ferraris in occasione di Genoa-Napoli. Il collaboratore tecnico di Giampaolo avrà modo di osservare gli avversari in vista di una delle gare più importanti della stagione. Una vera e propria spia della Sampdoria pronta a segnalare punti di forza e difetti dei rossoblu