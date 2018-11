Genoa-Napoli 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Genoa-Napoli, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la parentesi di Champions chiusa con il positivo pareggio del San Paolo contro il Psg che ha portato il primato del girone per il Napoli è il momento di tornare a concentrarsi sul campionato. Questa sera infatti allo stadio Ferraris di Genova i ragazzi di Ancelotti affronteranno il Genoa alla ricerca di tre punti che permettano di avvicinare la Juventus prima in classifica anche se solo per una notte. Di fronte però ci sarà l’agguerrita banda di Juric che dopo il doppio ko subito contro Milan e Inter avrà grande voglia di riscatto. Attenzione poi anche a Piatek che sembra deciso a ritrovare il gol perduto.

Genoa-Napoli 1-0: il tabellino

MARCATORI: pt 20′ Kouamè

GENOA (3-5-2): I.Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Ivan Juric

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejòn, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

ARBITRO: Abisso

NOTE AMMONITI: Insigne

Genoa-Napoli: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO – Dopo un bel primo tempo è il Genoa a condurre per 1-0 sul Napoli che non ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create. Quanti si aspettavano un atteggiamento remissivo dei rossoblù vengono subito smentiti con la squadra di Juric che pressa alto e si affida alla velocità di Kouamè per ripartire. Il Napoli dal canto suo mette in campo le solite trame belle ed eleganti, e coglie anche un palo con Insigne. In difesa però le distanze non sono le stesse di sempre e così Kouamè insacca, deviando di testa il bel traversone di Romulo. I ragazzi di Ancelotti si gettano subito in avanti, ed ha una ghiotta chance con Milik, ma Radu gli dice di no. Si va dunque a riposo sull’1-0.

46′ pt – Finisce la prima frazione, Genoa avanti 1-0 sul Napoli

45′ st – Altro cross di Rui sul secondo palo, allontana Lazovic

41′ pt – Cross pericoloso di Biraschi, Ospina anticipa Piatek

39′ pt – Zielinski, soluzione mancina alta sulla traversa

37′ pt – Spizzata di Paitek neutralizzata da Ospina

35′ pt – Radu! Miracolo sul tiro da due passi di Milik

34′ pt – Hysaj servito da Hamsik prova a calciare dal limite, murato

31′ pt – Allan prova a liberare Insigne al limite, anticipato

27′ pt – Criscito ruba palla a Callejon e imbuca per Kouamè, sbaglia però la misura del passaggio

25′ pt – Hiljemark si libera al limite e calcia col sinistro, palla altissima

22′ pt – Zielinski trova Milik in area, che è però in offside

20′ pt – Gooooooooool! Kouamè stacca sul secondo palo sovrastando Hysaj, che se lo perde e permette all’ex Cittadella di battere Ospina

18′ pt – Grande azione corale del Napoli che libera Zielinski al tiro, deviazione provvidenziale di Biraschi

15′ pt – Veloso pesca l’inserimento perfetto di Bessa in area palla messa in mezzo esce Ospina e la blocca

13′ pt – Grande chiusura di Koulibaly su Piatek sull’out di destra

11′ pt – Palo! Palo di Insigne che col destro sfiora il gol, poi la palla arriva a Mario Rui, tiro sballato

8′ pt – Palla in profondità ancora per Kouamè, cross sul secondo palo per Veloso che non arriva

4′ pt – Allan pesca Zielinski sul secondo palo, Romulo devia in angolo

1′ pt – Subito Koumè prova a metterla dentro dalla destra, blocca Ospina

1′ pt – Fischia Abisso, si comincia a Genova

Genoa-Napoli: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Una sola sorpresa per Juric che inserisce Hiljemark a centrocampo al posto di Pereira, allargando Romulo sulla fascia nel 3-5-2, dove Piatek e Kouamè saranno oi terminali offensivi. Ancelotti alla fine effettua un turnover più contenuto del previsto. Gli unici cambi infatti sono Milik per Mertens e Zielinski per Fabian Ruiz. Per il resto solita squadra con Allan e Hamsik in mezzo, Callejon a destra e Insigne intoccabile là davanti.

GENOA (3-5-2): I.Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Ivan Juric

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejòn, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

Genoa-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Juric non sembra intenzionato a cambiare. Dunque solito 3-5-2 con Radu tra i pali e retroguardia composta da Biraschi, Romero e Criscito. Centrocampo composto da Veloso in regia con Romulo e Bessa ai lati. Sugli esterni invece scelti Pereira a destra e Lazovic a sinistra. In avanti ritorna la coppia Piatek Kouamè. Dall’altra parte come al solito Ancelotti mischia un po’ le carte dopo la Champions League. Spazio dunque a Malcuit in difesa, Diawara a centrocampo e Milik in attacco al fianco dell’intoccabile Lorenzo Insigne.

GENOA (3-5-2): I.Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Ivan Juric

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejòn, Allan, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

Genoa-Napoli: i precedenti del match

Portano bene i colori rossoblu al Napoli che contro il Genoa negli ultimi cinque scontri può vantare un invidiabile borsino di 4 vittorie e un pareggio. L’ultimo scontro risale ovviamente allo scorso campionato, quando una zuccata di Albiol regalò i tre punti alla squadra allora di Maurizio Sarri.

Genoa-Napoli: l’arbitro del match

Genoa Napoli è stata affidata al 33enne arbitro palermitano Rosario Abisso. Per il fischietto siciliano si tratta della seconda stagione in Serie A, dove ha già fatto vedere ottime cose l’anno scorso. Ad aiutarlo nel compito di questa sera ci saranno gli assistenti Tonolini e Liberti e il quarto uomo Di Paolo.

