Sampdoria Verona: le chiavi tattiche della partita

Il Verona di Juric vuole continuare la lotta per l’Europa. Affronterà una Sampdoria con un disperato bisogno di punti

L’Hellas Verona di Juric è un’Atalanta in miniatura. Allievo di Gasperini, il tecnico serbo si caratterizza per un pressing molto aggressivo fortemente orientato sull’uomo. Proprio come la Dea, si vedono duelli individuali quasi a tutto campo, non è una squadra che lascia impostare in modo pulito.

La Sampdoria dovrà quindi reggere bene all’intensità avversaria: i blucerchiati non costruiscono dal basso in modo elaborato, dovranno quindi essere evitati errori banali dell’uscita. Inoltre, l’Hellas attacca con tanti uomini, con i quinti costantemente alti. Bisognerà difendere bene i cross sul secondo palo.