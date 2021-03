Sampdoria, Verre: «Sento la fiducia di Ferrero. Il mio ruolo preferito…»

Valerio Verre parla della sua annata alla Sampdoria: ecco le dichiarazioni del trequartista sulla stagione e sul suo futuro in blucerchiato

Valerio Verre, intervistato dal Secolo XIX, ha parlato del suo momento alla Sampdoria.

RINNOVO – «Che sono felicissimo perché non è solo un fatto di contratto ma di fiducia e di progetto che la società, dal presidente Ferrero a tutti, mi hanno voluto riconoscere. Io mi sento in questo progetto e spero di poterlo dimostrare concretamente in campo».

PROBLEMA – «Non lo so, se lo sapessi l’avrei già risolto il mio problema di continuità (sorride), intendo quello all’interno dei 90 minuti ma anche di più partite consecutive. Il mio pensiero fisso, non è che non mi renda conto di quel che mi manca per fare un salto, ma penso di essere in miglioramento e infatti do un buon giudizio della mia stagione al netto del fatto che vorrei sempre fare di più».

RUOLO SBAGLIATO – «Non credo, è vero che quella partita con Di Francesco giocando così avevo segnato tanto ma era calcio estivo, senza pressioni, io credo che il mio ruolo sia quello di trequartista o comunque mezzala, cioè vedendo la porta davanti e potendo vedere frontalmente i movimenti degli attaccanti. Spalle alla porta è un altro mestiere e c’è chi lo fa meglio. Oddio, decide sempre il mister ma penso di rendere più così».

