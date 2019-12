San Siro, Milan e Inter dicono no al Comune per due stadi vicini

San Siro, opposizione da parte delle società alla proposta del comune per la costruzione di due impianti vicini

Terminato l’incontro previsto oggi tra gli esponenti dell’amministrazione comunale e Inter e Milan per confrontarsi sul tema stadio. Per i rossoneri era presente il presidente del Milan, Paolo Scaroni, l’amministratore delegato, Ivan Gazidis. Per i neroazzurri invece l’amministratore delegato Alessandro Antonello.

Come riportato dall’Ansa i due club avrebbero risposto con parere negativo all’idea di costruire due impianti nella stessa area.