Jadon Sancho è un nuovo calciatore del Manchester United. Questo il comunicato ufficiale dei Red Devils:

«Il Manchester United è lieto di annunciare la firma di Jadon Sancho, previa autorizzazione internazionale, che lo terrà al club fino a giugno 2026, con un’opzione per un altro anno»

This is his home.

This is where he belongs.

Jadon Sancho is UNITED.

