Sarri resterà l’allenatore della Lazio? Fabiani chiarisce così il suo futuro, ecco cosa filtra sulla posizione del tecnico

Sarri rimarrà l’allenatore della Lazio? Angelo Fabiani ha chiarito così il suo futuro, la posizione del tecnico biancoceleste

In un momento storico in cui le parole pesano come macigni e i silenzi fanno rumore, la Lazio sceglie la via della chiarezza. A prendere la parola per disinnescare la bomba a orologeria legata alla panchina biancoceleste è stato Angelo Fabiani. Il Direttore Sportivo del club ha approfittato della conferenza stampa odierna per tracciare una linea netta sul futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano era finito al centro di un vortice di rumors a causa delle recenti frizioni ambientali.

Il progetto triennale non si tocca

Fabiani non ha usato giri di parole: la società non ha alcuna intenzione di interrompere il rapporto lavorativo con il suo allenatore. Al centro di questa decisione c’è la fedeltà a un progetto triennale siglato in tempi non sospetti. Nonostante le difficoltà di risultati riscontrate nelle ultime settimane, la Lazio considera Sarri il perno centrale della sua visione tecnica a lungo termine. Per il DS, la fiducia nel “Comandante” è intatta: l’idea di calcio proposta da Sarri richiede tempo e stabilità, e la dirigenza sembra disposta a garantirle, respingendo l’ipotesi di ribaltoni improvvisi che destabilizzerebbero l’ambiente.

Tensione Lotito-Sarri: pace armata?

Il vero nodo della questione, tuttavia, riguardava i rapporti con la proprietà. Le ultime settimane sono state segnate da veri e propri “scontri verbali” a distanza tra l’allenatore e Claudio Lotito. Il Presidente biancoceleste aveva lanciato frecciate che sembravano preludere a un divorzio. Fabiani ha gettato acqua sul fuoco, ammettendo implicitamente le diversità di vedute ma escludendo una crisi irreversibile. Le schermaglie dialettiche fanno parte del gioco, ma non intaccano la posizione della società: la Lazio va avanti con Sarri.

Rimandato tutto a giugno

Il messaggio è chiaro: tregua e lavoro. La società vuole chiudere la stagione senza scossoni. Sebbene il calcio sia materia fluida e i risultati comandino sovrani, ad oggi non ci sono i presupposti per un esonero o dimissioni. Solo al termine del campionato, a bocce ferme, le parti si siederanno nuovamente al tavolo per valutare se il fuoco del progetto arde ancora o se le divergenze caratteriali con la presidenza renderanno necessario un addio. Ma per ora, Sarri resta saldo al timone.