Sarri: «Milinkovic-Savic non ha offeso l’arbitro. Prima dell’espulsione eravamo in tranquillità»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Sampdoria-Lazio, vinta dai biancocelesti per 3-0- Queste le sue parole ai microfoni di Dazn.

PARTITA – «Dopo l’espulsione la partita è cambiata, gli avversari avevano molte più ore di recupero, fino all’espulsione l’abbiamo gestita bene».

TRANQUILLITA’ – «Penso che anche l’arbitro non era tranquillo, poteva avere anche un po’ di pazienza in più, un arbitro più esperto non avrebbe agito nella stessa maniera, Milinkovic non l’ha offeso, gli ha detto non hai visto un ca**o, per la trattenuta prima su di lui».