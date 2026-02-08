Sarri a Dazn: «Rammarico per aver sprecato il terzo gol, ma quando fai un punto qui è sempre un risultato positivo. Sulla mancanza dei tifosi rispondo così»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro la Juventus

Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Lazio, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha commentato così il pareggio ottenuto per 2 a 2 nel 24° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

RAMMARICO PER I GOL SPRECATI – «Non sembrava chiusa perché la Juventus stava attaccando con vigore. Il rammarico è aver sprecato due/tre occasioni per il terzo gol. Il pareggio poteva arrivare, il rammarico è più dei gol sbagliati».

UN PLAUSO AI RAGAZZI – «Quando fai 1 punto in questo Stadio è sempre un risultato positivo. Mi porto dietro che questi ragazzi sono indistruttibili, dal punto di vista del morale mi dà grande gioia».

IL BISOGNO DEI TIFOSI – «Dentro il gruppo squadra c’è un clima abbastanza positivo. Poi non è bello giocare tra certe diatribe, ci farebbe piacere che alcune diatribe tra società e tifosi finissero, perché noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi».