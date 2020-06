Sarri: «Ronaldo più gioca meglio è» – VIDEO

Nella conferenza stampa post partita, Maurizio Sarri ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo minutaggio nel finale di stagione

PJANIC E RONALDO – «Pjanic è un giocatore intelligente, sono contento di quello che ha fatto. Cristiano in questo momento può avere qualche momento di fatica ma conviene anche a lui giocare tanto per aumentare sempre più la condizione. Sul lungo periodo dovremo trovare uno spezzone di gara per farlo rifiatare ma in questo periodo credo possa reggere».