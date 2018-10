Sarri: «Stasera farò il tifo per il Napoli, sarà una gara aperta»

Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Chelsea e Videoton è tornato a parlare del Napoli

Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, è tornato a parlare del Napoli, la squadra che ha allenato negli ultimi tre anni consacrandosi definitivamente al grande calcio. Il mister toscano, durante la conferenza stampa in vista della sfida dei Blues contro gli ungheresi del Videoton in Europa League, difatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli Azzurri.

Nello specifico Sarri ha commentato la gara di stasera tra Napoli e Liverpool allo stadio San Paolo: «Sarà una gara aperta ad ogni pronostico, molto difficile per entrambe le formazioni, ma il Napoli può sicuramente battere il Liverpool. Per il club inglese sarà dura giocare contro al San Paolo, dato che hanno speso molte energie contro di noi in campionato. Lo stesso vale per gli Azzurri che hanno consumato energie contro la Juventus e visto anche che i Reds stanno andando molto bene in Premier. La speranza– ha concluso l’allenatore del Chelsea– è l’azzurro, chiaramente».