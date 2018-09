Chelsea-Liverpool: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Premier League 2018/2019

Chelsea-Liverpool, 7ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chelsea e Liverpool si affrontano questa sera alle ore 18.30 nel big match della settima giornata di Premier League. Le due squadre, si sono già affrontate in settimana, mercoledì 26 settembre, nel terzo turno della Carabao Cup. In quell’occasione, il Chelsea ha espugnato il campo di Anfield per 2-1 con le reti di Palmieri e Hazard che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del Liverpool con Sturridge. Ma ora viene il campionato e la sfida di Stamford Bridge vale 3 punti fondamentali. Un campionato in cui Chelsea e Liverpool sono partite a razzo conquistando rispettivamente 16 e 18 punti.

La squadra di Sarri, dopo 5 vittorie di fila, si è fermata solamente nell’ultimo turno quando ha pareggiato per 0-0 nel derby di Londra contro il West Ham. Dall’altra parte, la squadra di Klopp sembra inarrestabile: 6 vittorie su 6 e vetta della classifica di Premier. Nel caso di vittoria a Londra, il Liverpool tenterebbe la prima fuga stagionale, Manchester City permettendo. Ma nel caso di vittoria del Chelsea, la squadra di Sarri scavalcherebbe in classifica proprio il Liverpool.

Chelsea-Liverpool: diretta live e sintesi

Tra meno di 15 minuti inizia il big match di Premier League!

Chelsea-Liverpool: formazioni ufficiali

Nessuna novità nel Chelsea di Sarri che conferma il 4-3-3 con Kepa Arrizabalaga in porta; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger e Alonso in difesa; Kanté, Jorginho e Kovacic in mezzo al campo. In attacco troviamo Willian, Giroud e Hazard.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Marcos Alonso; Kantè, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Hazard. Allenatore: Maurizio Sarri.

Nel Liverpool confermato il 4-3-3, ma con l’unica novità Henderson a centrocampo al posto di Keita. Per il resto confermata la formazione che vede Allison in porta, Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson in difesa; Henderson, Wijnaldum e Milner a centrocampo, mentre in attacco ci sarà Mane, Salah e Firmino.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, J. Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Jurgen Klopp.

Chelsea-Liverpool: probabili formazioni e pre-partita

Maurizio Sarri dovrebbe confermare la formazione che ha pareggiato ad ovest di Londra contro il West Ham nella precedente giornata di campionato. Niente turnover quindi, in quanto questo è stato già effettuato in settimana per la partita di EFL Cup contro il Liverpool. Della formazione che è scesa in campo mercoledì potrebbe essere confermati i soli Hazard e Kovacic. Per il resto, oltre a Kepa in porta, troviamo Azpilicueta, David Luiz, Rudiger e Marcos Alonso in difesa; Kantè, Jorginho e Kovacic a centrocampo, e Willian, Giroud e Hazard in attacco.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Marcos Alonso, Kantè, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Hazard. Allenatore: Maurizio Sarri.

Qualche novità in casa Liverpool rispetto alla sfida in casa contro il Southampton di domenica sera. Infatti, Klopp ripristina in 4-3-3 dopo aver provato il 4-2-3-1 nella scorsa partita. Nella difesa a 4, davanti ad Allison, dovrebbe esserci Gomez al posto di Matip. Novità anche a centrocampo dove a fianco a Wijnaldum ci saranno Keita e Milner. In attacco confermato il tridente Salah, Firmino e Mané. Shaqiri partirà dalla panchina dopo aver infuriato Klopp nella partita di mercoledì.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, J. Gomez, Van dijk, Robertson; Minler, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Jurgen Klopp.

Chelsea-Liverpool: i precedenti del match

Chelsea e Liverpool si sono affrontate ben 75 volte a Londra nel corso della Premier League (87 se consideriamo anche la FA Cup, la Champions League e la Football League Cup). Il bilancio totale vede il Chelsea favorito con 46 vittorie, 19 pareggi e 22 sconfitte. I Blues hanno segnato 148 gol in casa, ma ne hanno subiti 91. Il primo incontro ufficiale risale alla Division One del 1907/1908 è non sorrise ai padroni di casa. Infatti, il 20 aprile 1908, il Chelsea si dovette arrendere al Liverpool per 2 reti a 0.

Il primo successo del Chelsea arrivò l’anno successivo, il 2 gennaio 1909 con la roboante vittoria per 3-0. L’anno scorso la squadra allenata da Conte vinse in casa per 1-0 in un successo che mancava a Londra dalla Capital One Cup della stagione 2014/15, evento in cui il Chelsea vinse 1-0 dopo i tempi supplementari. In generale però, a partire dal 2008/2009, il Chelsea ha raccolto solamente 4 vittorie, mentre il Liverpool ben 6.

Chelsea-Liverpool: l’arbitro del match

Sarà Andre Marriner a dirigere la sfida delle 18.30 tra Chelsea–Liverpool. L’arbitro classe ’71 sarà affiancato dalla coppia di assistenti composta da Scott Ledger e Simon Long. Al quarto uomo troviamo Chris Kavanagh. In questa stagione 2018/19, l’arbitro di Birmingham ha già diretto sei partite, l’ultima Crystal Palace–Newcastle finita 0-0.

Il Chelsea ha già incontrato Andre Marriner in ben 34 occasioni con un totale di 19 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Mentre il Liverpool, con l’arbitro di Birmingham, ha ottenuto 18 vittorie 13 pareggi e 7 sconfitte. Marriner ha già diretto una sfida tra Chelsea e Liverpool, quella del 6 febbraio del 2011 quando i Reds hanno vinto per 1-0.

Chelsea-Liverpool Streaming: dove vederla in tv

Chelsea-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 244) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.