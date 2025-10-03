Sassuolo a 9 punti senza Berardi: Pinamonti sbaglia un rigore ma rimedia subito. Verona KO, vittoria importante per Grosso

Un rigore sbagliato, una ribattuta vincente e tre punti d’oro. È la serata dalle due facce di Andrea Pinamonti, che prima si fa ipnotizzare da Montipò e un istante dopo lo trafigge, regalando al Sassuolo di Fabio Grosso una vittoria pesantissima in casa del Verona. Al Bentegodi finisce 1-0 per i neroverdi, che salgono a 9 punti in classifica e condannano la squadra di Zanetti a una sosta per le nazionali ad altissima tensione.

La partita, orfana del suo protagonista più atteso, Mimmo Berardi, fermato da un problema fisico, vive un primo tempo bloccato e tattico. Il Verona pressa con aggressività, il Sassuolo prova a costruire dal basso. L’episodio chiave è un rigore concesso ai padroni di casa per un tocco di mano di Volpato, ma l’arbitro Fourneau, richiamato dal VAR, annulla tutto per un precedente fallo sul portiere neroverde.

La gara si sblocca nella ripresa, grazie alle mosse di Grosso dalla panchina. L’ingresso di Fadera cambia il volto del match: è proprio lui, al 70′, a procurarsi il calcio di rigore per un fallo ingenuo di Serdar. Sul dischetto va Pinamonti: il suo tiro centrale viene respinto da un ottimo Montipò, ma l’attaccante è il più lesto di tutti a fiondarsi sulla ribattuta e a insaccare il gol che decide la partita.

Nel finale, il Verona si getta in avanti con più confusione che lucidità, e il muro del Sassuolo regge fino al triplice fischio. Per Zanetti è un’altra, amara sconfitta, con la sua squadra ancora a secco di vittorie. Per Grosso, fischiatissimo ex, è un successo che vale doppio.