Sassuolo, Boga: «Gol più bello contro la Juventus. Spero nel Mondiale»

Le parole di Jeremy Boga, stella del Sassuolo, sugli episodi della sua infanzia col pallone fra i piedi: ecco le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky Sport, Jeremy Boga ha parlato del percorso che lo ha portato dalle partitelle in strada alla Serie A e al Sassuolo. Ecco le sue parole.

«Quando giocavamo nella strada con gli amici, da piccolo, il pallone lo portava sempre qualcuno di diverso. Mi è sempre piaciuto averlo ai piedi, fare numeri e dribbling, qualche volta li sbaglio, ma cerco sempre di fare qualcosa di bello in campo. Il primo obiettivo è fare più gol, almeno dieci quest’anno. Se riesco ad avere più dribbling riusciti posso essere più decisivo per il tipo di gioco che facciamo. Noi abbiamo sempre palla ai piedi e più possesso palla dell’avversario. Il gol più bello? Forse contro la Juve. Spero di andare in Nazionale, vincere la Coppa d’Africa e andare al Mondiale».