Sassuolo-Bologna highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 10ª giornata della Serie A 2018/2019

Al Mapei Stadium, per il 10° turno di Serie A, si gioca Sassuolo-Bologna. Il derby emiliano, stavolta fa da lunch match. I neroverdi vogliono ritrovare la vittoria in casa per avvicinarsi sempre più alla zona alta della classifica, mentre i felsinei sono al quartultimo posto con 8 punti, a sole due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

La sfida è diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il fischietto capitolino ha diretto 12 volte i neroverdi in A, con 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Sono 15 i precedenti con i rossoblù: 8 sconfitte, 6 pareggi e una sola vittoria. Ecco i gol e gli highlights di Sassuolo-Bologna.

SASSUOLO-BOLOGNA 0-1 – Palacio punisce una disattenzione difensiva del Sassuolo! Santander recupera abilmente palla in zona d’attacco e serve perfettamente il compagno di squadra che sblocca il risultato

SASSUOLO-BOLOGNA 1-1 – Che rete di Marlon! Impressionante sassata dalla distanza del centrale di casa, con il pallone che bacia il palo prima di infilarsi in rete

SASSUOLO-BOLOGNA 1-2 – Bologna di nuovo avanti con Mbaye! Il difensore ospite risolve con un tocco sporco sugli sviluppi di un traversone dalla destra

SASSUOLO-BOLOGNA 2-2 – Pareggio su rigore di Boateng che spiazza Skorupski!

Santander sert Palacio, ça fait 1-0 après 2min. #SassuoloBologna pic.twitter.com/0Ix2caTC9m — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) October 28, 2018

Great goal by Marlon. pic.twitter.com/AU6e2WsbKQ — Isak Möller (@Isak_Moller) October 28, 2018