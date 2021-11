Sassuolo, Carnevali: «Lo sport deve regalare serenità e spensieratezza»

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni del dirigente neroverde

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro il Cagliari, ha colto l’occasione per parlare ai microfoni di SkySport della recente tragedia di Via Manin. Ringraziamenti anche al club sardo che ha contribuito alla raccolta fondi per aiutare la bambina di undici anni rimasta orfana.

DICHIARAZIONI – «Non possiamo che essere uniti davanti a una tragedia del genere. Tutti quanti noi, anche il Cagliari Calcio, raccoglieremo dei fondi per la povera ragazza rimasta orfana. Questi sono avvenimenti molto più importanti dello sport ma è proprio lo sport che deve aiutarci a regalare attimi di serenità e spensieratezza».