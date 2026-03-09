Sassuolo, parla Carnevali: «Grosso tecnico di grande qualità. Abbiamo inserito giocatori di qualità. Lo stadio vuoto…»

Sassuolo, l’ad dei neroverdi Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara. ecco le sue dichiarazioni

Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto nel pre‑partita della sfida valida per la 28ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro la Lazio di Sarri, rilasciando le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PRONOSTICI – «Ora è abbastanza facile dirlo ma da questa estate avevamo intuito di avere una squadra competitiva. Abbiamo inserito giocatori di qualità, qualcosa che ci ha permesso di vedere il campionato con aspettative positive, oggi ne abbiamo la conferma e ne siamo felici».

MERCATO – «Abbiamo inserito più elementi ma abbiamo voluto costruire una squadra che desse delle garanzie in un campionato difficile come la Serie A. Un campionato difficile, complicata però sappiamo che questo lavoro svolto dalla società, dal mister e dai giocatori ci hanno portato a questo punto consapevoli che possiamo ancora migliorare».

GROSSO – «Le qualità sono diverse, per prima cosa i suoi grandi pregi sono la persona che è, e il rapporto instaurato con la società e i giocatori sono molto validi. Le motivazioni che può dare loro e la gestione, un mix che mister Grosso, tecnico di grande qualità, cresce di giorno in giorno come tutti noi e penso che abbia le possibilità per andare in un grande club. Lo stadio vuoto? La cosa più importante è il pubblico e i tifosi, amo i giovani e le famiglie. Quando manca tutto questo è una sconfitta per il calcio. Speriamo che passi presto perché ne abbiamo bisogno».