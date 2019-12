Sassuolo: come De Zerbi voleva mettere in difficoltà la Juventus

Il Sassuolo di De Zerbi ha messo in grossa difficoltà la Juventus. Il piano tattico dell’allenatore ha funzionato

Il Sassuolo ha giocato una gara molto coraggiosa all’Allianz Stadium. In particolare, il palleggio è stato di grande qualità nel primo tempo, ha ben disordinato la pressione avversaria. Considerando che il rombo espone le mezzali a un lavoro molto impegnativo, De Zerbi voleva sfruttare queste situazioni tattiche.

L’idea era quella di passare al centro per poi successivamente allargare il gioco, lo scopo era quello di attirare gli interni dentro al campo e successivamente fare uscire la palla sul terzino. Si vede bene nella slide sopra, in cui il Sassuolo si crea lo spazio per poter sviluppare sull’esterno sinistro.