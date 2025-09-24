Sassuolo, il toccante gesto in vista della sfida contro il Como in Coppa Italia. Cosa è successo? - Calcio News 24

Sassuolo al fianco di Como: l’incasso della Coppa Italia devoluto alla comunità

Il Sassuolo conferma ancora una volta il proprio impegno fuori dal campo, aderendo a una nobile iniziativa promossa dal Como 1907. In occasione del match valido per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma tra Como e Sassuolo, i due club hanno deciso di devolvere l’intero incasso dell’incontro a sostegno della città di Como, recentemente colpita da violente ondate di maltempo.

La società neroverde destinerà la propria quota di incasso – spettante da regolamento per le gare di Coppa Italia – alla comunità comasca, duramente provata dalle forti piogge e dai conseguenti danni subiti. Un gesto che va oltre il calcio, volto a sostenere concretamente un territorio in difficoltà.

Il Sassuolo Calcio, attraverso una nota ufficiale, ha espresso solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita. Il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e l’intera famiglia Squinzi hanno voluto manifestare pubblicamente la loro sensibilità rispetto ai gravi eventi atmosferici che hanno colpito Como e dintorni, sottolineando l’importanza di fare rete nei momenti di emergenza.

Questa iniziativa rafforza l’immagine del Sassuolo come club attento non solo ai risultati sportivi, ma anche alle dinamiche sociali e ai bisogni dei territori con cui entra in contatto. Un esempio concreto di come il calcio possa essere veicolo di solidarietà e responsabilità sociale.

Sul piano sportivo, il tecnico Fabio Grosso ha confermato che ci sarà un ampio turnover in Coppa Italia, ma l’obiettivo resta il passaggio del turno. Dopo la sconfitta contro l’Inter, l’ambiente neroverde cerca riscatto, e la gara contro il Como rappresenta una buona occasione per ritrovare fiducia e dare spazio a nuove energie.

Nel frattempo, l’interesse verso alcuni protagonisti del Sassuolo, come Walid Cheddira, continua a crescere: nelle Marche, dove è nato, l’attaccante viene già celebrato come un talento emergente, capace di mettersi in luce anche contro avversari di spessore.

Con questa iniziativa solidale, il Sassuolo ribadisce che il calcio non è solo competizione, ma anche impegno verso il prossimo. Un gesto concreto che fa onore a tutto il club neroverde.