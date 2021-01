Sassuolo, De Zerbi: «Pari che ci va strettissimo, ecco cosa ci manca»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, analizza il pareggio ottenuto in extremis contro il Cagliari: ecco le sue dichiarazioni

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Cagliari.

IL MOMENTO – «Secondo me, come dico ultimamente, abbiamo dei giocatori determinanti non nella forma migliore. Abbiamo fatto 6 partite, 3 con Atalanta, Juve e Lazio e abbiamo perso, 3 con Genoa, Parma e Cagliari e ne abbiamo vinta una e pareggiate due. Se guardate le partite, lo sviluppo delle partite, sia con il Parma e sia oggi, sono state partite fatte bene, sempre da protagonisti, da dominatori della gara, poi capita andar sotto e non sarebbe successo niente anche in caso di ko percé il calcio è questo».

LA GARA – «Il Sassuolo ha fatto tanto possesso palla ma ha creato anche tanto, poi siamo stati imprecisi ma la mia squadra ha fatto molto bene e sono contento. Il Cagliari è organizzato, sa giocare, ha giocatori forti, sta attraversando un momento di difficoltà. Capita a volte che tu fai tutto e poi puoi perdere la partita. L’abbiamo recuperata in extremis e sembrano 2 punti persi per il Cagliari per quando è arrivato il pari ma per come è stata condotta la partita il pari non ci va stretto, strettissimo».

