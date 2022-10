Sassuolo, Dionisi: «Allegri tornerà al top. Berardi e Raspadori...»

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a tutto campo in una intervista rilasciata a DAZN

Le parole di Alessio Dionisi che si è raccontato in una intervista all’emittente:

ALLEGRI – “Lui non nei primi 50 della classifica di Four Four Two? La vita è fatta di momenti, ora si guardano i risultati più recenti ma quello che ho detto lo confermo, lo stimo molto. Credo, ne sono sicuro, che abbia tante qualità e tornerà al top con la Juventus”.

RASPADORI – “Un giocatore che merita tutto quello che sta ottenendo e meriterà ancora di più. Parliamo di un giocatore già maturo per l’età che ha e ha anche tanta qualità. Giacomo è del 2000 e sta facendo bene a Napoli, non è scontato”

TALENTO MAGGIORE – “Berardi. A oggi sta recuperando, ha avuto un infortunio con l’Atalanta ma non sembra una vera e propria ricaduta. Deve ritrovare la serenità. Ha numeri e qualità che lo descrivono”.

IL GIOCO DELLE PICCOLE – Adesso ci sono tante identità di gioco precise, nel medio e lungo periodo le squadre cresceranno e anche i giocatori miglioreranno. Nostro obiettivo? Dobbiamo cercare di confermare il campionato dell’anno scorso. Nel breve più sembrare una scommessa ma speriamo poi di migliorarci”.