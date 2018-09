Sassuolo-Empoli, Andreazzoli: «Partita piacevole, noi ingenui»

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli: «Abbiamo preso gol in inferiorità numerica, dobbiamo migliorare. La Gumina crescerà»

Bel gioco, ma pochi risultati per l’Empoli di Andreazzoli. La squadra toscana, nella sconfitta per 3 a 1 contro il Sassuolo, non ha giocato male, ma ha certamente subito troppo. Dopo l’1 a 0 la squadra si è sciolta e l’ingenua espulsione di Zajc ha reso la rimonta impossibile. Queste le parole di Aurelio Andreazzoli ai microfoni di Sky Sport: «Dobbiamo crescere un pochino. Ci sono alcune situazioni che alla lunga incidono, come la prima ammonizione di Zajc dove abbiamo commesso un’ingenuità su calcio d’angolo. Abbiamo preso gol in inferiorità numerica… Non è questione di malizia, è una questione logica. Sono mancate cattiveria e mentalità? La cattiveria è una parola che non conosco. Io direi più qualità per concludere il lavoro che fai».

Una partita in ogni caso piacevole secondo il tecnico, con qualche parole di incoraggiamento per La Gumina, ancora a secco nella nuova stagione: «Il Sassuolo è una squadra che ti offre la possibilità di essere curioso per come andarli a prendere, per come attaccarli e per cosa fare nei loro confronti. Devo dire che nella fase di preparazione alla gara mi sono divertito come non mai. I ragazzi hanno risposto bene, la partita, escluso il risultato, è stata piacevole. La Gumina? E’ arrivato dopo, ha meno allenamenti e deve prendere l’abitudine a muoversi come gradiremo fare. Il ragazzo è attento, sa che deve crescere e piano piano arriverà».