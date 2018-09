Sassuolo-Empoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Sassuolo-Empoli, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Primo anticipo della 5ª giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo ed Empoli. I neroverdi, a quota 7 punti, vogliono continuare a sorprendere. I toscani, a quota 4, cercano una vittoria per agganciare i padroni di casa e per allungare sui bassifondi. Restate collegati: presto aggiornamenti in diretta dal Mapei Stadium e il live della partita con il nostro inviato a Reggio Emilia.

Sassuolo-Empoli: diretta live e sintesi

Sassuolo-Empoli: formazioni ufficiali

Sassuolo-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boateng. Allenatore: De Zerbi.

EMPOLI (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Acquah, Capezzi, Bennacer; Zajc, Krunic; Caputo. Allenatore: Andreazzoli.

Le parole di De Zerbi alla vigilia: «Sui social ho già parlato la scorsa settimana e posso solo dire che quanto accaduto attorno a Federico mi ha dato molto fastidio perché Federico è un ragazzo esemplare e metto la mano sul fuoco. L’ho visto turbato ma ho parlato con lui e mi ha assicurato che gli sono state messe in bocca cose che non ha detto. Noi, subito dopo la partita con la Juve, a Torino, abbiamo cercato di stemperare e io infatti non ho voluto parlare dell’episodio, queste sono cose che purtroppo accadono in campo e non voglio nemmeno puntare il dito contro Douglas Costa ma Di Francesco non deve passare da provocatore. Di Francesco è un esempio, è una bravissima persona, vorrei vedere in quanti non avrebbero reagito, io ad esempio non sarei stato bravo come lui e probabilmente avrei reagito. Siamo in un mondo dove vieni trasportato immediatamente al tritacarne. Domani se gioca o non gioca non sarà dettato da questo. Domani sarà un esame importante perché veniamo dalla bella prova e dai complimenti ricevuti dopo la gara con la Juve. Dovremo avere il controllo del gioco e dovremo fare un bel salto mentale».

Sassuolo-Empoli: i precedenti del match

Sei i precedenti tra Sassuolo ed Empoli con il bilancio che parla di 4 successi neroverdi e 2 invece per i toscani con 13 gol realizzati dagli emiliani e 8 dai toscani. Sono 3 i precedenti al Mapei Stadium e tutti e 3 sorridono ai padroni di casa: 3-1, 3-2, 3-0.

Sassuolo-Empoli: l’arbitro del match

Federico La Penna della sezione Roma 1 è l’arbitro inviato dall’Aia a dirigere il primo anticipo della 5ª giornata di Serie A tra Sassuolo ed Empoli. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Galetto e Villa. Di Martino sarà il quarto uomo, Pasqua e De Meo al Var. Solo due i precedenti in Serie A tra La Penna e il Sassuolo: 1 vittoria e 1 pareggio. Un solo precedente in A invece con l’Empoli: sconfitta per 3-2 a Verona.

Sassuolo-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.