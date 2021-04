Sassuolo, Palmieri: «Raspadori? Noi non siamo Indiana Jones...»

Il talent scout del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato del settore giovanile neroverde con un occhio di riguardo per Raspadori

Il responsabile del settore giovanile del Sassuolo Francesco Palmieri è intervenuto a Sky Sport 24 parlando dei tanti gioielli in casa De Zerbi: «Al Sassuolo ci sono tanti ragazzi forti, non solo Raspadori. Lui è speciale perché da quando ho iniziato a seguirlo anni fa ho subito visto un giocatore diverso dai coetanei per senso d’appartenenza e mentalità. Ha la predisposizione per diventare un grande calciatore, ma non mettiamogli troppa pressione. Non siamo Indiana Jones che deve scoprire i diamanti. Noi dobbiamo prendere i giovani e aiutarli a esprimersi al meglio. All’estero a vent’anni hai già molte presenze nei massimi campionati. Un altro nome? Dico Oddei perché sta giocando abbastanza quest’anno e ha fatto già vedere buone cose in Serie A. è un esterno alto con tanta qualità e velocità e puntiamo tanto anche su di lui per il futuro».