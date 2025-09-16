Sassuolo, Gregucci sicuro: «Importante la vittoria contro la Lazio. I neroverdi possono raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Sassuolo, Gregucci analizza la sconfitta della Lazio: «Non è colpa del mercato». Le parole

Dopo la sconfitta rimediata dalla Lazio sul campo del Sassuolo, non sono mancate le analisi critiche sull’attuale momento della squadra di Maurizio Sarri. A parlare è stato Angelo Gregucci, ex allenatore del Sassuolo e anche ex difensore della Lazio, che ai microfoni di RadioSei ha commentato il ko biancoceleste, evidenziando i limiti tecnici e mentali mostrati dalla squadra capitolina nella sfida di Reggio Emilia.

«La sconfitta della Lazio contro il Sassuolo non è responsabilità del mercato» – ha esordito Gregucci, le cui dichiarazioni sono state riprese anche da LaLazioSiamoNoi. «Le responsabilità sono collettive. Si è perso contro una squadra, il Sassuolo, che ha giocato con impegno, ma senza avere elementi da temere davvero. È una squadra che verosimilmente lotterà per non retrocedere».

Il tecnico ha poi approfondito il concetto, soffermandosi su ciò che è mancato ai biancocelesti: «Quello che mi lascia perplesso è il fatto che ho visto anche della buona volontà, ma non ho visto contenuti tecnico-tattici adeguati per la Serie A. Non è possibile che il livello sia questo. Contro il Sassuolo si è evidenziata una mancanza di idee e di struttura, elementi fondamentali per chi vuole competere ad alti livelli».

Le parole forti di Gregucci dopo Sassuolo-Lazio

Gregucci ha poi sottolineato come la Lazio sembri una squadra in difficoltà anche sul piano dell’atteggiamento: «Vedo una squadra appiattita, incapace di pressare efficacemente la costruzione avversaria. Il gol subito su calcio piazzato è emblematico: troppa passività, troppo facile per gli avversari. Non è accettabile per una squadra come la Lazio».

Il confronto perso contro il Sassuolo sembra dunque rappresentare qualcosa di più di un semplice inciampo: per Gregucci, c’è il rischio di una crisi profonda. «Mi preoccupa vedere certi atteggiamenti, come se qualcuno facesse un favore a scendere in campo. Questo tipo di mentalità ci porterà dritti al derby in una condizione mentale pericolosa».

Il Sassuolo, dal canto suo, ha dimostrato determinazione e solidità, ottenendo una vittoria importante in chiave salvezza. Per la Lazio, invece, la sconfitta contro il Sassuolo suona come un campanello d’allarme.