Sassuolo, Grosso sicuro: «Partita molto importante per noi. Servirà questa cosa» - Calcio News 24

Sassuolo, Grosso carica la squadra: «Contro il Lecce serviranno cuore e sacrificio»

Alla vigilia della trasferta sul campo del Lecce, l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato dello stato della squadra, delle assenze e dell’atteggiamento richiesto in campo per affrontare una gara che si preannuncia molto impegnativa.

«Stiamo lavorando con grande impegno – ha esordito Grosso – anche se purtroppo dobbiamo fare i conti con qualche assenza importante. Boloca non sarà della partita, così come Muharemovic, Pieragnolo e Paz. Alcuni di loro stanno recuperando, ma non sono ancora pronti. Dispiace, ma il gruppo ha risposto con determinazione e questo mi dà fiducia.»

Il tecnico del Sassuolo ha voluto sottolineare l’importanza dell’approccio mentale: «Andiamo a Lecce consapevoli che sarà una partita difficile. Ci troveremo davanti un avversario molto aggressivo, soprattutto in casa, ma dobbiamo essere pronti a lottare su ogni pallone. Servirà grande tenacia, spirito di sacrificio e voglia di superare le difficoltà tutti insieme.»

A chi gli ha chiesto come affronterà l’emergenza in alcuni ruoli, Grosso ha risposto con lucidità: «Non mi piace cercare alibi. So che il Sassuolo ha qualità e risorse per far fronte a queste situazioni. Chi sarà chiamato in causa dovrà farsi trovare pronto. Non importa chi scende in campo, ma come lo fa. Questo è il messaggio che ho trasmesso alla squadra.»

Grosso ha anche parlato del lavoro sul piano difensivo: «Stiamo cercando di trovare più equilibrio. Sappiamo che ci sono margini di miglioramento, soprattutto nel contenere gli avversari nei momenti chiave. Ogni dettaglio può fare la differenza, e su questo ci stiamo concentrando.»

Non poteva mancare un commento sulla sua esperienza in neroverde: «Ogni partita con il Sassuolo è un’occasione per crescere. Questa sarà una sfida dura, ma stimolante. Non guardo le statistiche personali, ma il presente. E il presente si chiama Lecce.»

Infine, un messaggio chiaro ai suoi ragazzi: «Voglio vedere coraggio, determinazione e voglia di fare risultato. Se metteremo tutto quello che abbiamo, possiamo portare a casa una prestazione importante. Il Sassuolo deve tornare a mostrare il suo carattere.»

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni del campionato di Serie A della settima giornata