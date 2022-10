Onana o Handanovic? Questo è il dilemma di Inzaghi per la partita contro il Sassuolo di oggi pomeriggio

Difficile rinunciare al capitano, nonostante non stia attraversando un buon momento. Diversi gli errori da inizio stagione per lo sloveno. Poca reattività, poche uscite e tra i pali in poche occasioni ha fatto vedere l’Handanovic dei momenti d’oro. Anche per questo Inzaghi sta valutando di porre fine all’alternanza dei due portiere, anche perché Onana in Champions ha dato prova di essere una certezza in questo momento. A Sassuolo Inzaghi dovrà sciogliere un bel dilemma, considerando che tra qualche giorno ci sarà il ritorno a Barcellona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.