Inter, Onana fiducioso: «Momento non semplice ma dobbiamo restare uniti. Barcellona? Possiamo vincere»

André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato a Inter Tv prima della sfida di Champions League contro il Barcellona

André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato a Inter Tv prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni:

«Non stiamo vivendo un momento facile e anche per questo sappiamo che per noi è una partita importante. Sono convinto che faremo una grande partita e così facendo riusciremo anche a vincere. Dobbiamo restare uniti. Tifosi? Dobbiamo contare anche sulla loro spinta e ci deve dare una motivazione in più».