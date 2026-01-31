Sassuolo, assalto a Konoplya dello Shakhtar. Ma la certezza è Berardi: polverizzato un record con il gol contro il Pisa

Sassuolo, piace Konoplya dello Shakhtar. Berardi invece è una certezza: raggiunto questo record con il gol contro il Pisa

Il sabato del Sassuolo è un vortice di emozioni che viaggia su un doppio binario: quello frenetico delle trattative e quello del calcio giocato, dove il talento cristallino del suo capitano continua a scrivere pagine di storia. Mentre la squadra è impegnata in campo, la dirigenza neroverde ha acceso i radar sull’Est Europa per un possibile colpo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Mercato: assalto a Konoplya dello Shakhtar

A poche ore dalla chiusura della sessione invernale, il club emiliano ha mostrato un interesse concreto per Yukhym Konoplya. Il terzino destro ucraino, classe 1999 attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, è il profilo individuato per rinforzare la catena di destra. Giocatore di gamba, dotato di una buona disciplina tattica e di una discreta esperienza internazionale maturata nelle coppe europee, Konoplya rappresenterebbe un innesto di qualità immediata. I contatti sono in corso: il Sassuolo sta provando a capire se ci sono i margini tecnici ed economici per portare il difensore in Serie A prima del gong di lunedì delle ore 20:00. Lo riferisce Di Marzio.

Berardi gol: fine del digiuno e record storico

Se il mercato guarda all’Ucraina, il cuore dei tifosi batte per Domenico Berardi. Nel match contro il Pisa, il numero 10 neroverde ha ritrovato la via della rete, interrompendo un digiuno che durava dal novembre 2025 (gol contro l’Atalanta). Ma la marcatura contro i toscani non è un gol qualunque. Con questa rete, Berardi raggiunge un traguardo statistico monumentale, confermandosi una leggenda vivente del nostro campionato. L’esterno calabrese, secondo Opta, è diventato il primo giocatore a segnare almeno 5 gol in più di 10 stagioni diverse di Serie A a partire dall’annata 2013/14, quella del suo esordio nella massima serie. Una costanza di rendimento spaventosa che certifica, ancora una volta, come Berardi sia uno dei talenti più influenti e decisivi dell’ultimo decennio del calcio italiano. Tra nuovi acquisti sognati e vecchie certezze, il Sassuolo guarda al futuro con fiducia.