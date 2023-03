Sassuolo, Laurienté: «Eredità di Raspadori? Non sento la pressione»

Le parole di Armand Laurienté sul suo arrivo al Sassuolo: «Mi sono detto che non sono venuto qui per niente, volevo fare del mio meglio»

Armand Laurienté ha parlato a Footmercato del suo arrivo al Sassuolo per raccogliere l’eredità di Raspadori. Di seguito le sue parole.

EREDITÁ DI RASPARDORI – «Non sento pressione per una cosa del genere. Mi sono detto che non sono venuto qui per niente, volevo fare del mio meglio e aiutare la squadra. Non mi sono posto una domanda di questo tipo».

SQUADRA PIÙ DIFFICILE DA AFFRONTARE – «Nessuna sorpresa, dico Napoli. Stanno giocando veramente bene, è una squadra molto dura da battere e l’abbiamo visto anche in Champions League»