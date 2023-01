Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni: Dionisi con Alvarez, Pedro dalla panchina

Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni del lunch match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Dionisi dovrà fare a meno di Consigli e Pinamonti per la partita contro i biancocelesti, oltre a Maxime Lopez e Muldur. Torna Pegolo in porta, mentre davanti spazio ad Alvarez assieme a Berardi e Laurentié. Per il resto pochi cambi in casa neroverde.

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri recupera Luis Alberto per la mediana ed è intenzionato a schierarlo subito dall’inizio. Pedro partirà ancora dalla panchina visto che il tridente è confermato il solito: Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Pegolo, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Henrique, Traoré, Laurentié, Alvarez, Berardi. All. Dionisi

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri