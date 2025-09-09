Sassuolo pronto a blindare Thorstvedt: rinnovo fino al 2030! Le ultimissime

Sassuolo pronto a blindare Thorstvedt: rinnovo di contratto fino al 2030! Le ultimissime sui neroverdi

Il Sassuolo si prepara a riabbracciare Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese classe 1999, ancora ai box per un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle prime giornate della stagione. Nonostante l’assenza, il club emiliano dimostra piena fiducia nel talento ex Genk, tanto da aver avviato le trattative per un rinnovo contrattuale a lungo termine, segno evidente della centralità del giocatore nel progetto tecnico del nuovo Sassuolo targato Serie A.

Thorstvedt, noto per la sua versatilità e capacità di inserirsi con efficacia in zona offensiva, è attualmente legato ai neroverdi da un contratto in scadenza nel 2027. Tuttavia, la dirigenza emiliana, guidata dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, ha già messo sul tavolo una proposta di prolungamento fino al 2029, con l’aggiunta di un’opzione per estendere ulteriormente l’accordo fino al 2030. Un segnale forte, che conferma la volontà del club di costruire una rosa solida e competitiva attorno a profili giovani ma già affermati.

Il ritorno in Serie A, dopo una sola stagione di purgatorio, ha spinto il Sassuolo a blindare i suoi elementi chiave. Dopo il rinnovo di Domenico Berardi, bandiera e capitano della squadra, e la conferma dell’esterno francese Armand Laurienté, ora è il turno di Thorstvedt. Il centrocampista, che ha collezionato 57 presenze e 6 gol in maglia neroverde, è considerato uno dei pilastri su cui costruire il futuro.

Carnevali, intervenuto a inizio settembre, ha confermato lo stato avanzato della trattativa: “Siamo a buon punto”, ha dichiarato ai microfoni, lasciando intendere che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in concomitanza con il rientro in campo del giocatore.

Il Sassuolo, dunque, non solo guarda al presente, ma pianifica con lungimiranza il futuro. E Thorstvedt, nonostante l’infortunio, resta al centro di tutto il nuovo progetto dei neroverdi di Grosso.