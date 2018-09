Sassuolo-Milan, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Sassuolo-Milan in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il posticipo della 7^ giornata di Serie A

Sassuolo-Milan è il posticipo offerto dalla 7ª giornata di Serie A 2018/2019, in programma domenica 30 settembre 2018 alle ore 20:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Match molto importante per le due compagini per diverse motivazioni. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 0-2 in casa della Spal, cercano conferme dopo il sorprendete avvio di stagione che li vede al terzo posto in classifica a quota 13 punti. Il Milan, invece, ha iniziato la stagione in maniera tutt’altro che positiva: 6 punti in 5 gare per la formazione di Gattuso che ha portato a casa 1 vittoria, 3 pareggi ed una sconfitta. Un successo, dunque, per entrambe le formazioni sarebbe molto importante: il Sassuolo manterrebbe l’andamento positivo, i rossoneri potrebbero invece rifiatare risollevandosi dall’attuale 13° posto. A. Di seguito le informazioni complete per vedere la partita in streaming ed in diretta tv.

Sassuolo-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20:30 con un ampio post e pre partita in esclusiva su Sky sui canali Sky sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del decoder) e su Sky Sport Serie A (canale 202 e 241 in HD del satellite e 373 del digitale terrestre). Inoltre la gara sarà disponibile in streaming attraverso l’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile, e per gli abbonati a NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine il posticipo potrà essere seguito anche su Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Sassuolo-Milan

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 30 settembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Sport 1 – NOW TV

Stadio: Mapei Stadium (Reggio Emilia).

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste.

Sassuolo-Milan: le probabili formazioni

QUI SASSUOLO – Dopo la vittoria contro la Spal, De Zerbi torna al 4-3-3 offensivo per cercare di aggredire il Milan e strappare dei punti molto utili per la stagione. Rispetto all’ultima gara, dove l’allenatore neroverde ha optato per il turnover in vista degli impegni successivi, ci saranno diversi cambi. Tra i pali ci sarà Consigli e in difesa confermati Lirola e Rogerio e Ferrari al centro che dovrebbe far coppia con Magnani, in vantaggio nel ballottaggio con Marlon. A centrocampo rientrano Sensi e Locatelli, lasciati a riposo a Ferrara, affiancati da Bourabia che dovrebbe essere preferito a Magnanelli. In attacco torna il tridente titolare composto da Berardi, Boateng e Di Francesco che ha rifiatato per intero durante il turno infrasettimanale.

QUI MILAN – La squadra rossonera deve ritrovare la forma e i punti necessari per risalire in classifica e cercare di conquistare un pass per le prossime competizioni europee. Gattuso, nonostante gli impegni ravvicinati, manderà in campo gli undici titolari che hanno giocato le prime partite di campionato anche contro il Sassuolo. Nel 4-3-3 a specchio rispetto agli avversari, in porta ci sarà Donnarumma e la difesa sarà composta da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. A centrocampo andranno i soliti Kessie, Bonaventura e Biglia in regia a supportare il tridente offensivo. L’unico dubbio per il tecnico rossonero è la prima punta da inserire tra le ali Suso e Calhanoglu, visto l’infortunio di Gonzalo Higuain. Ad Empoli il titolare è stato Fabio Borini, visto anche il rientro dall’infermeria poco prima del match di Patrick Cutrone, il quale ha disputato solo gli ultimi venti minuti. Contro il Sassuolo potrebbe essere riproposta la stessa formula, dato che il giovane bomber potrebbe non esssere ancora al meglio della condizione.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3) – Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi, Bourabia, Locatelli; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso