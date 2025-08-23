Sassuolo Napoli 0-2: buona la prima per Antonio Conte. Brilla De Bruyne - Calcio News 24

Sassuolo News
Sassuolo Napoli 0-2: buona la prima per Antonio Conte. Brilla De Bruyne
Al Mapei Stadium il match valido per la 1ª giornata di Serie A Sassuolo Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Sassuolo Napoli, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
SASSUOLO NAPOLI CRONACA E DIRETTA LIVE
FINISCE QUI IL MATCH
79′ ESPULSIONE KONE. Doppia ammonizione per il giocatore del Sassuolo.
62′ Si fa vedere il nuovo acquisto Lucca con una conclusione. Una telefonata per il portiere del Sassuolo.
58′ RADDOPPIO NAPOLI. Segna De Bruyne all’esordio in Serie A ed è 0-2 Napoli.
56′ PALO DEL NAPOLI. Politano si fa subito vedere colpendo il legno per gli azzurri.
FINE PRIMO TEMPO
43′ McTominay colpisce la TRAVERSA
35′ Buona lettura da parte del Napoli che potrebbe tentare il raddoppio.
27′ Il Sassuolo prova ad impensierire i partenopei puntando molto su Laurienté, ma gli azzurri sono solidi.
17′ VANTAGGIO NAPOLI. Grande botta da parte di McTominay che porta in vantaggio gli azzurri.
12′ OCCASIONE NAPOLI: Rrahmani si trova in una buona posizione favorevole per calciare. Palla fuori
E’ COMINCIATO IL MATCH
