 Sassuolo Napoli 0-2: buona la prima per Antonio Conte. Brilla De Bruyne - Calcio News 24
Connect with us

Sassuolo News

Sassuolo Napoli 0-2: buona la prima per Antonio Conte. Brilla De Bruyne

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

Mapei Stadium

Al Mapei Stadium il match valido per la 1ª giornata di Serie A Sassuolo Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Sassuolo Napoli, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

SASSUOLO NAPOLI CRONACA E DIRETTA LIVE

FINISCE QUI IL MATCH

79′ ESPULSIONE KONE. Doppia ammonizione per il giocatore del Sassuolo.

62′ Si fa vedere il nuovo acquisto Lucca con una conclusione. Una telefonata per il portiere del Sassuolo.

58′ RADDOPPIO NAPOLI. Segna De Bruyne all’esordio in Serie A ed è 0-2 Napoli.

56′ PALO DEL NAPOLI. Politano si fa subito vedere colpendo il legno per gli azzurri.

FINE PRIMO TEMPO

43′ McTominay colpisce la TRAVERSA

35′ Buona lettura da parte del Napoli che potrebbe tentare il raddoppio.

27′ Il Sassuolo prova ad impensierire i partenopei puntando molto su Laurienté, ma gli azzurri sono solidi.

17′ VANTAGGIO NAPOLI. Grande botta da parte di McTominay che porta in vantaggio gli azzurri.

12′ OCCASIONE NAPOLI: Rrahmani si trova in una buona posizione favorevole per calciare. Palla fuori

E’ COMINCIATO IL MATCH

Related Topics:

Napoli News

Pagelle Sassuolo Napoli, TOP e FLOP del match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 minuti ago

on

23 Agosto 2025

By

De Bruyne Probabili formazioni Serie A 2025/2026
Continue Reading

Sassuolo News

Sassuolo Napoli: le tre cose che non hai notato del match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

28 minuti ago

on

23 Agosto 2025

By

McTominay
Continue Reading