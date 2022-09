Sassuolo, Dionisi aspetta i gol di Pinamonti

Il Sassuolo e Dionisi aspettano i gol di Pinamonti, un anno fa era nelle stesse condizioni poi esplose con Andreazzoli

L’attaccante arrivato in estate dall’Inter per sostituire Scamacca deve ritrovare la condizione e il feeling con il gol. L’allenatore neroverde non ha dubbi a riguardo e aspetta il classe ’99. La Salernitana è avvisata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.