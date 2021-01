Sassuolo, problema alla coscia per Berardi: Juventus a rischio

Infortunio Berardi, problema alla coscia destra: salta la Juventus? L’esterno del Sassuolo costretto a dare forfait nella gara contro il Genoa

Tegola per il Sassuolo: Domenico Berardi è stato costretto a lasciare il campo al 35′ della partita con il Genoa, ferma sullo 0-0- L’attaccante neroverde ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia desta ed è stato rilevato da Defrel.

Le sue condizioni saranno monitorare nelle prossime ore ma è in dubbio per il match di campionato contro la Juventus, in programma domenica 10 gennaio.