Sassuolo, Scamacca: «Frattesi? E’ permaloso, ma andiamo d’accordo. Siamo due cazzari»

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico Frattesi. Le sue parole:

LEVA – «E’ stato il nostro primo allenatore alla Lazio. Vero quello che dice sul fatto che fossi alto, sul buono mica tanto…»

FRATTESI – «Oggi è più permaloso. Da piccolo faceva la faccia strana ma non diceva niente. Ora, invece, si imbruttisce proprio. In campo rosica perché ci tiene, sia se sbaglia un passaggio e sia se i compagni gli rispondono male. Lui non risponde mai male e pretende lo stesso rispetto. Ci conosciamo da tantissimo tempo, avevamo 5 o 6 anni. Siamo andati d’accordo sin da subito e ora abbiamo lo stesso obiettivo. Poi siamo due cazzari, ridiamo e scherziamo. Tre aggettivi per Davide? Permaloso, determinato e altruista».

PLAYSTATION – «Mi fa rosicare lui perché si impegna solo contro di me. Mi fa impazzire proprio. Di solito prendo il Liverpool».

CUCINA – «Lui fa sempre e solo pasta al pesto, siamo invasi ormai in casa. Ormai non sto neanche più a chiederglielo, fa solo quella».

DIFETTO – «In campo a volte vorrei avere un po’ più di autocontrollo, quando mi innervosisco vado fuori controllo. Fuori mi capita uguale, ma riesco ad isolarmi, invece di sfogarmi e parlare mi tengo tutti dentro».