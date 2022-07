Sassuolo Sudtirol: Scamacca ancora fuori. L’attaccante neroverde è in trattativa col West Ham

Altra amichevole per il Sassuolo, altra esclusione per Scamacca. L’attaccante non giocherà neanche con il Sudtirol. Il motivo è il mercato visto che l’attaccante è in trattativa col West Ham.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Raspadori, Ceide. In panchina: Russo, Vitale, Paz, Toljan, Ruan Tressoldi, Rogerio, Harroui, Obiang, Thorstvedt, Defrel, Agustin Alvarez, D’Andrea, Mercati, Marginean