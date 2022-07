Ancora una buona prova per il Sassuolo di Dionisi, che supera il Sudtirol, neo promosso in Serie B con i gol di Enrique e Alvarez

Il Sassuolo batte il Sudtirol in amichevole per 2-0 con i gol di Matheus Henrique nel primo tempo e Alvarez nella ripresa su rigore. Ennesima buona dei ragazzi di Dionisi contro la neo promossa in Serie B. Di seguito il tabellino della partita.

MARCATORI: 25′ Matheus Henrique, 83′ rig. Alvarez (S)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli (69′ Russo); Muldur (46′ Toljan), Ayhan, Ferrari (46′ Ruan Tressoldi), Kyriakopoulos (46′ Rogerio); Frattesi (46′ Harroui), Maxime Lopez (46′ Thorstvedt), Matheus Henrique (60′ Obiang); Berardi (46′ Defrel), Raspadori (72′ D’Andrea), Ceide (46′ Agustin Alvarez). In panchina: Vitale, Paz, Mercati, Marginean. Allenatore: Alessio Dionisi.

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi (46′ Iacobucci); De Col (72′ Heinz), D’Orazio (72′ Sinn), Curto (60′ Vinetot), Pompetti (72′ Sprocati), Zaro (72′ Barison), Moscati (60′ Belardinelli), Nicolussi Caviglia (46′ Voltan), Mazzocchi (60′ Fischnaller), Carretta (60′ Odogwu), Rover (46′ Casiraghi). In panchina: Barison, Mayr. Allenatore: Lamberto Zauli.