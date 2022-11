Sassuolo,Thorstvedt: «Non sento il peso dell’investimento fatto per me»

Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha parlato di questa sua prima parte di stagione con i neroverdi

Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta di Modena.

LE PAROLE – «Il livello del calcio italiano è più alto rispetto a quello belga, la qualità nei singoli giocatori è più alta e qui c’è più tattica. Ogni giorno che mi alleno mi abituo sempre di più al calcio italiano. Non sento la pressione per l’importante investimento estivo. Nel business del calcio ci sono molti soldi ed è un qualcosa che non posso controllare, sono solo felice di essere qua».