Saudi Pro League, Al-Hilal di Inzaghi ancora imbattuto dopo 15 gare in stagione! Successo in dieci contro l’Al-Fateh dell’ex Inter e primo posto in attesa di CR7

Saudi Pro League, una nuova vittoria in 10 uomini, la squadra di Inzaghi mantiene il passo dell’Al Nassr di CR7 in campionato e rimane imbattuta
15 su 15. L’Al Hilal con Simone Inzaghi non sa perdere. La squadra bianco-blù, allenata dalla scorsa estate proprio da Inzaghi, ha portato a casa il suo 15° risultato utile consecutivo in questa stagione grazie al 2-1 rifilato all’Al-Fateh grazie alle reti di Darwin Núñez e Rúben Neves su rigore, che ai minuti 26 e 88 hanno rimontato il vantaggio ospite targato Batna, arrivato al 9’ minuto su rigore.
Un successo, il 13° in tutte le competizioni, che arriva in inferiorità numerica per la squadra dell’ex allenatore dell’Inter, che al 79’, sul punteggio di 1-1, resta in dieci per l’espulsione di Al-Dawsari, e riesce ugualmente a portare a casa i 3 punti che valgono il secondo posto con 23 punti dopo 9 giornate, a solo 1 punto di distanza dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che avrà oggi alle 18.30 la chance di rispondere in casa contro l’Al-Khaleej.
Nel resto della giornata saudita successo anche per l’Al-Ettifaq di Moussa Dembélé, ex Lione, autore di una doppietta, e Giorgino Wijnaldum, anche lui a segno nel 3-2 contro l’Al-Fayha, nello scontro diretto a metà classifica. 0-0, invece, tra Damac e Al-Najma.
