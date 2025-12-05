Saurini rivela: «Gaetano? Estroso già in primavera del Napoli. Io spero che si possa arrivare alla fine in questo modo e su Pisacane dico che…»

Saurini ex giocatore del Cagliari per una stagione e ha allenato Gianluca Gaetano nella Primavera del Napoli. Le sue parole a Cagliarinews24

Giampaolo Saurini ha iniziato la sua carriera calcistica nel Cagliari nella stagione 1987/1988. Dopo aver giocato in alcune delle piazze più importanti d’Italia, come Roma, Brescia e Palermo, ha intrapreso la carriera di allenatore. Il suo percorso lo ha portato a lavorare anche con Gianluca Gaetano, oggi talento del Napoli, quando allenava la Primavera del Napoli.

Oggi collaboratore del Watford, ha accettato con i colleghi di Cagliarinews24 in esclusiva su alcuni dei temi più importanti della sua carriera.

RICORDI DI CAGLIARI – «Quello a Cagliari per me è stato un anno molto bello, questo escludendo il bruttissimo infortunio al ginocchio che ho avuto: una lesione ai legamenti. E’ finita male, ma io a Cagliari mi sono trovato benissimo, con il popolo sardo mi sono trovato molto bene. In quel momento c’era la famiglia Orrù a livello dirigenziale, con loro ho instaurato un rapporto di amicizia che dura ancora oggi».

BILANCIO DI UNA CARRIERA – «Ho fatto una discreta carriera, forse avrei potuto fare qualcosa in più, ma bisogna essere sempre fieri e contenti di quello che si è fatto. Io ho girato molto, vestito la maglia di piazze importanti e segnato in tutte le categorie: di questo ne vado fiero. Ho giocato da nord a sud, in entrambe le isole, trovandomi bene tanto in Sardegna quanto in Sicilia. La mia carriera la ricordo con grosso piacere».

